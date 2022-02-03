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четверг, 03 февраля 2022 11:48

Британские истребители перехватили четыре бомбардировщика РФ
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Британские истребители Typhoon поднимались на перехват четырех российских бомбардировщиков, которые приблизились к воздушному пространству Великобритании.

Истребители подняли с военного аэродрома в шотландском Лоссимуте, сообщает Sky News. К ним присоединился самолет-топливозаправщик Voyager, запущенный из Оксфордшира.

"Typhoon задействовали против двух российских Ту-95 Bear H и двух Ту-142 Bear F, которые заметили у зоны интересов Великобритании. Истребители перехватили и сопровождали российские самолеты", - говорится в сообщении.

Истребитель Typhoon
Фото: news.sky.com
Заправочный танкер Voyager
Реактивный самолет RAF Typhoon

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Отмечается, что российские самолеты не заходили в воздушное пространство Британии.

Королевские военно-воздушные силы заявили, что подобные инциденты с участием российских самолетов неоднократно происходили вблизи британского воздушного пространства. Они добавили, что "тесно сотрудничают с партнерами по НАТО для мониторинга таких самолетов".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре предупредил президента России Владимира Путина по поводу нового витка агрессии против Украины. Сказал, что любое вторжение будет трагическим просчетом.

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Дата
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