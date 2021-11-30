В сеть просочилось видео крушения самого дорогого истребителя Британии

Истребитель-бомбардировщик F-35 считают одним из самых дорогих самолетов. Фото: PA MEDIA

В сеть просочилось видео крушения истребителя пятого поколения F-35, который во время учений упал в Средиземное море при взлете с британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

Инцидент с истребителем стоимостью более $133 млн произошел 17 ноября, пишет ВВС.

"Королевские военно-воздушные силы потеряли один из 24 своих самолетов F-35. Среди предварительных причин аварии называют сбой в работе двигателя", - говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, как истребитель медленно набирает скорость и падает почти сразу после выхода за взлетную полосу. Пилот катапультировался еще на краю полосы. Он выжил.

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Пользователь, опубликовавший видео заявил, что получил его в группе WhatsApp Королевского флота. Кадры якобы взяты из системы визуального наблюдения корабля.

В Королевском флоте заявили, что им известно о распространении видео, но комментировать его пока не готовы. Расследование аварии продолжается. Намерены выяснить и то, как видео попало в интернет.

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Истребитель-бомбардировщик F-35 от компании Lockheed Martin считается одним из самых дорогих самолетов. Его эксплуатируют США, Великобритания, Австралия, Япония и еще ряд стран. F-35 может вертикально садиться, развивать сверхзвуковую скорость и обходить радары. Остальные его технологии засекречены.