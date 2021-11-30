В Черном море испытали украинские патрульные катера Island

Украинские патрульные катера "Сумы" и "Фастов", переданные Украине правительством США, утром 30 ноября вышли в Черное море.

После ходовых испытаний, которые длились 3 ч., катера зашли на военно-морскую базу "Юг", сообщили в командовании ВМС ВСУ, передает "Укринформ".

"Катера Island Р192 "Суммы" и Р193 "Фастов", переданные 23 ноября американским сухогрузом Ocean Grand, сегодня успешно прошли испытания в открытом море. В частности, моряки отрабатывали маневрирование и другие задачи, обусловленные подготовкой судов к эксплуатации в составе дивизиона катеров для укрепления морской безопасности нашей страны", - говорится в сообщении.

Фото: dumskaya.net

Это третий и четвертый катера типа Island, переданные правительством США по программе военной помощи. Первая пара - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", были введены в состав ВМСУ в декабре 2019 года.

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До конца текущего года ожидают также прибытие пятого катера Р194 "Вячеслав Кубрак", экипаж которого в октябре прошел доподготовку в Балтиморе. К концу 2021 года командование ВМС сформирует дивизион катеров, который будет дислоцироваться в районе порта "Южный". В июле командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что пять катеров дивизиона будут иметь соответствующее вооружение.