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понедельник, 03 июня 2019 09:43

Россия отозвала из Венесуэлы основных военных советников - СМИ

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Россия отозвала из Венесуэлы основных военных советников - СМИ
Присутствие в Венесуэле сворачивает и одна из основных военно-вооруженных государственных корпораций РФ. Фото: из открытых источников

Почти всех военных советников и специалистов из России, помогающих режиму Мадуро, отозвали из Венесуэлы.

Присутствие в стране сворачивает и одна из основных военно-вооруженных государственных корпораций РФ "Ростех". Они учили и консультировали армию Венесуэлы по закупкам вооружения, сообщает The Wall Street Journal.

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"Кремль принял такое решение после всесторонней оценки политической и экономической устойчивости режима Мадуро, который находится под давлением двух сторон - со стороны оппозиции, которую возглавляет Хуан Гуайдо, и со стороны США и их сателлитов в Латинской Америке", - пишет издание.

С января в Венесуэле длится серьезный политический и социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадурой и Хуаном Гуайдой - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признали временным президентом.

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Дата
03
июня

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