Россия официально покинула группу стран-участников Договора об открытом небе

Россия обвиняет США в распаде ДОН. Фото: Reuters

Вчера, 18 декабря, Россия официально вышла из группы участников-стран Договора об открытом небе.

Об этом сообщает МИД РФ.

"С 18 декабря 2021 г. Российская Федерация больше не является стороной Договора по открытому небу (ДВН) и, соответственно, не входит в состав предусмотренной его положениями группы государств-участников", — говорится в заявлении.

Причина такого решения — США.

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"К сожалению, все наши усилия не позволили сохранить Договор в том виде, как он задумывался его авторами. Он пал жертвой внутренней борьбы различных групп влияния в США, верх в которой взяли "ястребы". Возобладал курс Вашингтона на разрушение ранее достигнутых договорённостей в области контроля над вооружениями.

С уважением относимся к решению остающихся в Договоре государств-участников продолжить его имплементацию. Желаем им конструктивной и плодотворной совместной работы. Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба.

Вся ответственность за деградацию договорного режима лежит на инициаторе развала ДОН – Соединённых Штатах Америки", — пишут в МИД РФ.

Договор по открытому небу подписали 24 марта 1992 года 24 государства. В соответствии с Соглашением, ее участники имеют возможность осуществлять облеты территорий друг друга.