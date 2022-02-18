Россия объявила об учениях с "ядерной триадой" - руководить будет Путин

В учениях, которыми будет руководить Путин планируют задействовать так называемую "ядерную триаду". Фото: Reuters

19 февраля Россия проведет учения сил стратегического сдерживания с запусками баллистических и крылатых ракет под руководством президента РФ Владимира Путина.

В учениях планируют задействовать так называемую "ядерную триаду", к которой относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Учения спланировали для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов запуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. Привлекут силы и средства воздушно-космических сил, южного военного округа, ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов", - говорится в сообщении.

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Стратегические силы сдерживания включают стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС).

"Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят ракетные войска стратегического назначения. В состав СНС входят соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности", - завили в Минобороны РФ.

Основу СОС составят боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, которые включают в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны.

Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, добавив около семи тысяч военных.