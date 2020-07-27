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Россия не сможет вернуться в "Большую семерку" пока существует проблема Крыма и Донбасса - МИД Германии

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Россия не сможет вернуться в &quot;Большую семерку&quot; пока существует проблема Крыма и Донбасса - МИД Германии
Россия пока не может вернуться в "Большую семерку" - Маас. Фото: Reuters

Германия выступает против возвращения России в состав G7 до прекращения аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

"Россия сама может сделать наибольший вклад в то, чтобы эти двери открылись", заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в интервью газете Rheinische Post.

Маас напомнил, что причиной исключения России стала аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины.

"Пока у нас нет решения, я не вижу никаких шансов для возвращения РФ в G7", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21-м веке границы в Европе просто так перекраиваются".

"Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым", - добавил глава немецкой дипломатии.

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G7, или "Большая семерка" - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада). Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику. Кроме них во встречах принимает участие Европейский Союз, однако без права голосовать за проведение ежегодного собрания.

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