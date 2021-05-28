Россия не принимает рейсы из ЕС в обход Беларуси. У Путина дали заднюю

Песков сообщил, что разрешения на вхождение самолетов ЕС в Россию не давали по техническим причинам. Фото: focus

В Кремле объяснили отказы и отмены рейсов ЕС в обход Беларуси. Они якобы вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, авиационные власти РФ работают над решением экстраординарной ситуации с проблемой допуска самолетов с ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не пускает самолеты, которые облетали Беларусь

Кремль якобы не видит повода для возникновения проблем в отношениях РФ и ЕС из-за трудностей с принятием самолетов из Европы.

"Я убежден, что авиационные власти предоставят необходимые разъяснения, но это технические моменты", - прокомментировал Песков.

Росавиация сообщила авиакомпаниям о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, назад или через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения.

Авиакомпании Air France и Austrian Airlines отменили свои рейсы в Москву из-за запрета на полеты над воздушным пространством Беларуси. Россия приостановила выдачу разрешений на полеты авиакомпаниям, которые проходят воздушное пространство Беларуси.