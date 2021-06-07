Россия не может запустить на орбиту спутники. Обвиняют Запад

"Роскосмос" не может запустить на орбиту ряд спутников. Фото: ТАСС

Российская космическая государственная корпорация "Роскосмос" не может вывести на орбиту ряд своих спутников из-за санкций Запада против РФ.

Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время слушаний в Госдуме касательно введенных санкций, пишет ТАСС.

По его словам, мнение о том, что санкции помогают РФ развивать экономику - совершенно бессмысленно.

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"Это глупые заявления, так как национальную экономику надо развивать независимо от санкций", - прокомментировал Рогозин.

Он уверен, что "Роскосмос" не может вывести на орбиту ряд спутников из-за отсутствия конкретной микросхемы, которую РФ не может закупить из-за санкций Запада.

"У нас ракет более чем достаточно, но выводить в космос нечего", - заявил гендиректор компании.

Также Рогозин пожаловался, что персональные санкции Запада против него ему мешают жить полноценной жизнью.

"Санкции мне лично мешают, я с ними никогда не соглашусь", - заявил он.

Глава Европейского парламента Давид Сассоли считает необходимым ужесточить санкции против российских чиновников. Запад начал вводить санкции в отношении российских чиновников и секторов экономики в 2014 году после начала агрессии РФ против Украины. Они предусматривают визовые ограничения, блокировку имущества и счетов физических и юридических лиц, а также запрет на поставки оружия, технологий двойного назначения и высокотехнологичного оборудования.