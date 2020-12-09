Россия не хочет встречаться в "нормандском формате" в ближайшее время

В прошлом году 9 мая в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германии, Франции и Россия). Во время встречи лидеры этих государств достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Проведение "нормандского саммита" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции в ближайшее время не произойдет. Кремль считает, что ни одно решение предыдущего саммита не выполнили.

Об этом сообщает российский "Коммерсант".

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак часто контактирует по вопросам мирного урегулирования конфликта на Донбассе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также с политическими советниками лидеров Германии и Франции.

В издании пишут, что ни саммита в ближайшее время не будет.

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"Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально никакого решения предыдущего саммита. Нечего собираться повторно с тем же порядком, с невыполнением того, в чем подписались", - добавил источник.

Недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук спрогнозировал, что следующая встреча лидеров советников "нормандской четверки" в Берлине может состояться до Нового года.