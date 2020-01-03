Россия не дает нефти Беларуси – не договорились о цене

Нефти больше нет. Фото:ua.112.ua

1 января Россия перестала подавать нефть на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Подача нефти прекратилась 31 декабря, сообщили в "РИА Новости".

Запасы нефти еще есть, поэтому заводы работают в штатном режиме. Их в Беларуси всего два – ОАО "Мозырский НПЗ" в Мозыре и ОАО "Нафтан" в Новополоцке.

Подача нефти прекратилась после того, как в сентябре президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: если Москва будет "наклонять" Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. Относительно стоимости ресурса Россия и Беларусь так и не смогли договориться, так что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря 2019 года Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией. "Украина в какой-то степени подставилась. Россиян начали душить, язык там и другое – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы то ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но,как бы то ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод для этого столкновения", – сказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".