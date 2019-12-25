Лукашенко считает, что Украина дала повод для конфликта с Россией

Лукашенко сделал громкое заявление о конфликте Украины и России. Фото: RT

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией.

"Украина в какой-то степени подставилась. Россиян начали душить, язык там и другое - ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы то ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы то ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод для этого столкновения", - сказал Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Также президент Беларуси добавил, что украинцы "не сумели ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым".

"Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал - де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они снова начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос , вы меня не душите, вы мне скажите, как вы защищали Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю? ", - заявил Лукашенко.

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"Тишина. Вот ответ на вопрос. Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки - чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией", - добавил президент Беларуси.

Беларусь и Россия планируют создать совместное правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство. Об этом президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в рамках объединения в Союзное государство.