Россия начинает военные учения при участии 6 стран

Учения продлятся до 21 сентября. Фото: Радио Свобода.

Стратегические и оперативные учения российских военных "Центр-2019", которые проходят ежегодно начнутся 16 сентября. Они продлятся до 21 сентября. До учений присоединятся также подразделения из Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что эти учения не направлены против какой-либо третьей страны и сосредоточены на "антитеррористических" операциях, передает Радио Свобода.

В совместных действиях военных семи стран ожидается участие 128 тыс. человек, 20 тыс. единиц техники и оружия, 600 самолетов и вертолетов и 15 военных кораблей.

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Американский аналитический центр Jamestown Foundation указал, что учения "Центр-2019" "выглядят более не как подготовка к антитеррористическим действиям, а как к межгосударственной войны, это было особенностью всех российских стратегических учений в последние годы".

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