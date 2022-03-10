Россия может применить в Украине химическое оружие - Белый дом

В США заговорили о химическом оружии против Украины. Фото: DR

Соединенные Штаты опасаются, что Россия "под прикрытием чужого флага" может использовать в Украине химическое оружие.

Об этом сказала спикер Белого дома Джен Псаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты готовятся к нападению на Киев

Псаки опровергла заявления российских пропагандистов об якобы наличия американских лабораторий по разработке биологического и химического оружия в Украине. По ее словам, после таких высказываний Москвы необходимо быть бдительными, поскольку Россия может использовать химическое или биологическое оружие под прикрытием "чужого флага".

"Теперь когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, чтобы Россия могла применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием", — пишет Псаки.

Представитель Белого дома убеждена, что такими заявлениями Кремль пытается оправдать свое "неспровоцированное и неоправданное нападение" на Украину.

Она подчеркнула, что именно Россия продолжает поддерживать режим Асада в Сирии, неоднократно применявший химическое оружие; именно Россия долгое время поддерживает программу биологического оружия, нарушающую международное право; именно Россия имеет долгий и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия, в том числе попытки убийства и отравления политических врагов Путина, таких как Алексей Навальный.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Ранее еще до российского вторжения о возможности атак с использованием химического оружия предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен.