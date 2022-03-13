"Россия может применить химическое оружие" - Столтенберг

В НАТО предполагают, что РФ использует против Украины химическое оружие. ФОТО: pixabay.com

Россия может использовать химическое оружие против Украины. Это будет военным преступлением.

Мы должны сохранять бдительность, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немецкому изданию Welt am Sonntag.

"В последние дни мы слышим абсурдные заявления о лабораториях по изготовлению химического и биологического оружия (РФ обвиняет в этом Украине. – Gazeta.ua). Теперь, когда эти лживые заявления сделаны – мы должны сохранять бдительность. Поскольку не исключено, что Россия сама может планировать операцию с химическим оружием", - сказал Столтенберг.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.