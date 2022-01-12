Россия изложила свою версию тем переговоров с НАТО

Сегодня состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Фото: Reuters

В Министерстве обороны РФ назвали главные темы диалога с НАТО во время заседания в Брюсселе 12 января.

Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на брифинге.

Минобороны России назвало три вопроса, которые считает ключевыми, а именно:

- нерасширение НАТО на Восток путем вступления других стран, в том числе и Украины, в состав Альянса;

- отказ от размещения на территории Европы ракет США средней и меньшей дальности, поскольку это, якобы, может ухудшить условия безопасности;

- ограничения военной деятельности на территории Европы и исключения наращивания "силы передового базирования".

Переговоры НАТО с РФ в Брюсселе длились четыре часа. Это первая с 2019 года встреча Совета Россия-НАТО.

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В НАТО ответили РФ, что вступление в Альянс - это право каждой страны выбирать собственные меры безопасности. Только Украина и 30 стран-членов НАТО могут решать, когда Украина готова присоединиться к Альянсу. НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге в случае нового витка агрессии РФ против Украины. В Альянсе готовы вновь встретиться с Россией, чтобы обсудить увеличение прозрачности учений, противодействия кибератакам, вопросы ядерной политики.