Россия испугалась возвращения украинского ядерного оружия

Возвращение Украине ядерного оружия назвали посягательством на основы современного миропорядка. Фото: ЗН

В Министерстве иностранных дел России назвали заявления о восстановлении ядерного оружия Украиной посягательством на основы современного миропорядка.

Во время московского форума "Примаковские чтения" об этом сказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает УНИАН.

"Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя взяла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, после этого Украина останется государством, которое является стороной договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Рябков.

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"Безответственные рассуждения о восстановлении ядерного оружейного потенциала Украины свидетельствуют, как минимум, о посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка", - добавил он.

России будет угрожать серьезная опасность, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил руководитель Центра международной безопасности, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов.