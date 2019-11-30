Россия и не только: Столтенберг назвал основные угрозы НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал главные угрозы Альянса. Фото: ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пять основных угроз Альянса - терроризм, ИГИЛ, агрессия России, киберугрозы и рост мощи Китая.

По его словам, именно из-за этих опасностей европейские союзники по НАТО наращивают оборонные расходы. Об этом Столтенберг сказал во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Президент Трамп прав насчет важности увеличения оборонных расходов со стороны европейских союзников и доносил очень четко это послание союзникам уже несколько раз. Но европейские союзники должны инвестировать в оборону вовсе не для того, чтобы удовлетворить президента Трампа. Они должны инвестировать в оборону, потому что перед нами предстают угрозы и вызовы ", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО указал на рост терроризма и необходимость наращивать усилия в борьбе с Исламской государством в Ираке и Сирии.

"В течение последних лет мы видим более агрессивное поведение России. Мы видим рост кибернетических угроз и фундаментальные изменения в глобальном силовом балансе после подъема Китая. Все это вместе создает все более непредсказуемую ситуацию по безопасности - и это именно та причина, по которой все союзники решили инвестировать больше в оборону", - добавил Столтенберг.

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