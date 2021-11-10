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среда, 10 ноября 2021 10:07

Россия и ее союзники проводят военные учения
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У российской Казани проходят военные учения стран-членов ОДКБ «Нерушимое братство-2021»
Фото: ВАЯР
На учения прибыли военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана
Привлекли более 1,7 тыс. военнослужащих вооруженных сил и правоохранительных органов, 300 боевых машин, восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24
Члены ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции. Тренируются штурмовать здания и освобождать заложников

Возле российской Казани проходят военные учения стран-членов ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

На учения прибыли военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает ВАЯР.

Привлекли более 1,7 тыс. военнослужащих вооруженных сил и правоохранительных органов, 300 боевых машин, восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Члены ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции. Тренируются штурмовать здания и освобождать заложников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российско-белорусские военные учения: оценили угрозы для Украины.

В конце учений должны отработать блокировку населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями и уничтожение противника.

Россия проводит военные учения в Черном море. Кремль привлек два российских противолодочных корабля и дизельную подлодку. Учения проходят на фоне вхождения в акваторию двух боевых кораблей ВМС США.

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Дата
10
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