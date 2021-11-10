Россия и ее союзники проводят военные учения

Фото: ВАЯР

Возле российской Казани проходят военные учения стран-членов ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

На учения прибыли военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает ВАЯР.

Привлекли более 1,7 тыс. военнослужащих вооруженных сил и правоохранительных органов, 300 боевых машин, восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Члены ОДКБ отрабатывают проведение миротворческой операции. Тренируются штурмовать здания и освобождать заложников.

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В конце учений должны отработать блокировку населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями и уничтожение противника.

Россия проводит военные учения в Черном море. Кремль привлек два российских противолодочных корабля и дизельную подлодку. Учения проходят на фоне вхождения в акваторию двух боевых кораблей ВМС США.