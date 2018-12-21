Россия и Беларусь завершают подготовку к созданию "единого законодательства"

 
Ексклюзивы
1/5
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 540
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 603
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 864
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 522
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3744
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 234
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1944
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3861
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4689
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
3
25
9
6
9
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Голые женские прелести и Бэтмен: оптические иллюзии обманывают людей
Голые женские прелести и Бэтмен: оптические иллюзии обманывают людей
В лесу нашли загадочные круги из живых деревьев, которым более 40 лет
В лесу нашли загадочные круги из живых деревьев, которым более 40 лет
Нашли древнейшую жертву политического убийства
Нашли древнейшую жертву политического убийства
&quot;Индусы окружили на улице&quot; - украинка рассказала о жизни в Индии
"Индусы окружили на улице" - украинка рассказала о жизни в Индии
Видео
Все видео
Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка
Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Российский корабль сел на мель у Британии
Российский корабль сел на мель у Британии
Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина
Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина
Появилось видео столкновения поездов
Появилось видео столкновения поездов
Интервью
1/5
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 603
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1467
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1602
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3186
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 декабря 2018
Просмотров: 198
Хочеться вірити, ми почали перегравати Московію
Добре бути розумним через віки й роки. Головне – безпечно, жодного ризику для репутації. "Треба було це зробити ще 2014-го" – у ...
пятница, 21 декабря 2018 20:22

Россия и Беларусь завершают подготовку к созданию "единого законодательства"

  Комментировать
Россия и Беларусь завершают подготовку к созданию &quot;единого законодательства&quot;
Россия и Беларусь уже почти готовы к сближению законодательств. Фото: HJK

Россия и Беларусь завершают подготовку проекта Концепции сближения законодательств двух стран.

Об этом заявил глава Государственной Думы России Вячеслав Володин на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

По словам Володина, на основании такой Концепции можно будет разработать "дорожную карту" по "гармонизации законодательства" двух государств.

Глава российской Госдумы назвал единое законодательство "условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ" и "путем к обеспечению равных условий для работы предприятий".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Делают нищими", - рассказали о заработках украинцев в России

Беларусь и Россия отложили подписание соглашения о взаимном признании виз. Поводом для этого стало то, что в Беларусии не успели завершить внутригосударственные процедуры по договору.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия и Беларусь завершают подготовку к созданию "единого законодательства"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 117818
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 44216
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 39513
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 15939
&quot;Еще хуже елки у нас люди не видели&quot;
"Еще хуже елки у нас люди не видели"
19
 1 Просмотров: 14715
Мир
Разведка США: РФ испытала гиперзвуковую ракету, от которой мы не можем защититься
Разведка США: РФ испытала гиперзвуковую ракету, от которой мы не можем защититься 2 Просмотров: 2160
Сколько россиян посетили Украину в этом году
Сколько россиян посетили Украину в этом году Просмотров: 162
Папа Франциск объявил войну педофилам среди священнослужителей
Папа Франциск объявил войну педофилам среди священнослужителей Просмотров: 189
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
3
 Просмотров: 1422
Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников ради экоавтомобилей
Volkswagen уволит 7 тыс. сотрудников ради экоавтомобилей Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Украина получила новые боевые вертолеты
4
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
3
Почему Тимошенко потеряла почти половину подписчиков на Youtube
3
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Голосов: 757
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua