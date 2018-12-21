Россия и Беларусь завершают подготовку к созданию "единого законодательства"

Россия и Беларусь уже почти готовы к сближению законодательств. Фото: HJK

Россия и Беларусь завершают подготовку проекта Концепции сближения законодательств двух стран.

Об этом заявил глава Государственной Думы России Вячеслав Володин на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

По словам Володина, на основании такой Концепции можно будет разработать "дорожную карту" по "гармонизации законодательства" двух государств.

Глава российской Госдумы назвал единое законодательство "условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ" и "путем к обеспечению равных условий для работы предприятий".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Делают нищими", - рассказали о заработках украинцев в России

Беларусь и Россия отложили подписание соглашения о взаимном признании виз. Поводом для этого стало то, что в Беларусии не успели завершить внутригосударственные процедуры по договору.