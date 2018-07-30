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понедельник, 30 июля 2018 04:10

Россия хочет усилить Черноморский флот

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Россия хочет усилить Черноморский флот
Россия примет на вооружение 6 кораблей. Фото: Главком

Командующий Черноморским флотом РФ Александр Моисеев заявил, что до конца года ЧФ РФ примет на вооружение 6 кораблей разных классов.

Об этом Моисеев заявил 29 июля после военно-морского парада в честь Дня ВМФ, который прошел в аннексированном Севастополе, сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, речь идет, кроме прочего, о трех кораблях, которые уже приняты в состав ЧФ РФ.

"Это фрегат "[Адмирал] Макаров", который участвует в Главном военно-морском параде ... Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" и другие корабли. До конца года мы примем еще шесть кораблей разных классов", - сказал Моисеев и добавил, что речь идет в том числе о малых ракетных кораблях.

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В аннексированном Россией Крыму армия оккупантов опозорилась во время проведения репетиции к празднованию Дня Черноморского флота.

В ржавом флоте сломался один из водоплавающих бронетранспортеров.

Непригодный БТР взял на буксир один из вспомогательных катеров.

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