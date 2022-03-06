Россия готовится к отключению глобального интернета: телеграмм-каналы

Россия готовится к отключению мирового интернета. Не позднее 11 марта все владельцы интернет-ресурсов должны перейти на внутрироссийские серверы.

Также они должны удалить с сайтов все коды, ведущие к иностранным ресурсам и переместить свои домены в зону RU, говорится в российских правительственных сообщениях, которые были слиты, сообщают различные телеграмм-каналы.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.