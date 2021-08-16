Россия готовится к газовому шантажу Европы - эксперт

Россия будет шантажировать Европу в случае проблем с "Северным потоком-2". Фото: Reuters

Россия отказывается наращивать объемы транзита через Украину, чтобы шантажировать Европу поставками газа.

Это целенаправленная политика Москвы и "Газпрома", заявила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова в эфире телеканала "Украина 24".

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"В Европе Россия фактически поднимает газ из хранилищ, которые находятся в Европе, вместо того, чтобы осуществлять транзит по Украине дополнительных объемов. Мы считаем, что это целенаправленная политика, которой готовят основу для дальнейшего политического давления в связи с возможными препятствиями, которые будут возникать с момента рассмотрения сертификации "Северного потока-2", - сказала она.

Россия сигнализирует, что будет использовать газопровод "Северный поток-2" как инструмент политического шантажа и Украины. В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" - это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.