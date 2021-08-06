РФ будет использовать "Северный поток-2" для политического шантажа Украины - МИД Польши

В Польше прокомментировали запуск "Северного потока-2". Фото: Reuters

Россия сигнализирует, что будет использовать газопровод "Северный поток-2" как инструмент политического шантажа Украины.

В течение 18 лет все польские правительства придерживались мнения, что "Северный поток" - это инструмент российской диверсии, призванный сломать единство Запада, Европейского Союза и НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, сообщает "Польское радио".

"Россия сигнализирует о том, что она будет использовать газопровод Nord Stream 2 в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы", - отметил он.

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"Газпром" может демонтировать трубы на своей территории, чтобы навсегда прекратить транзит через Украину. Российский газовый монополист уже закрыл несколько компрессорных станций.