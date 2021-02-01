Медведев сообщил о готовности России к отключению от глобального интернета. Фото: Reuters

Россия готова отключиться от глобального интернета в случае крайней необходимости.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, которое появилось на YouTube.

По его словам, Россия сможет обеспечить автономную работу "рунета" благодаря технологиям.

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"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне также все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы не хотелось", - прокомментировал Медведев.

Он сообщил, что это решение является запасным вариантов, если РФ решат отключить от глобальной сети.

"Интернет, как известно, появился в определенное время. И, безусловно, ключевые права на управление в США. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ящика находятся за океаном", - добавил он.

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