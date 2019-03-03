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воскресенье, 03 марта 2019 01:19

Россия готова договариваться с США относительно Венесуэлы

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Россия готова договариваться с США относительно Венесуэлы
В Венесуэле оппозиция бойкотировала выборы президента. Фото: Прямий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по телефону сообщил главе Госдепа США Майку Помпео о готовности к предложенным Вашингтоном двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле.

"Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще и под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеют ничего общего с демократическим процессом. В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций с венесуэльской тематики указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", - сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Ранее правительство США объявило о введении санкций против шести высокопоставленных руководителей Нацгвардии и полиции Венесуэлы, которые продолжают выполнять преступные приказы режима президента Николаса Мадуро.

Ограничение США введены после того, как силовые ведомства режима Мадуро заблокировали доступ международной гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Столкновения на границе, во время которых лояльные Мадуро Национальная гвардия и нерегулярные отряды сторонников применили оружие против сторонников Гуайдо, завершились гибелью пяти человек.

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