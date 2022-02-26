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суббота, 26 февраля 2022 02:53

Россия единственная наложила вето на резолюцию Совбеза ООН об остановке вторжения в Украину

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Россия единственная наложила вето на резолюцию Совбеза ООН об остановке вторжения в Украину
Обстрел Россией Чугуева, где погиб ребенок. Фото: ГСЧС Украины

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую от нее остановить войну в Украине и немедленно вывести оттуда все российские войска.

Об этом сообщило WP.

11 членов Совбеза поддержали такую ​​резолюцию. Китай, Индия и ОАЭ воздержались. Россия на резолюцию наложила вето.

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Теперь проект резолюции будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей ООН.

Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около четырех часов враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка. Сейчас во многих городах Украины атаки продолжаются.

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