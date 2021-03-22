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понедельник, 22 марта 2021 08:43

Россия должна отказаться от доллара в ответ на санкции - Лавров

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Россия должна отказаться от доллара в ответ на санкции - Лавров
В России захотели отказаться от использования доллара и международных платежных систем на фоне ужесточения санкций. Фото: ODollarah.ru

В России хотят отказаться от использования доллара и международных платежных систем на фоне ужесточения санкций.

Использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности предложил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, говорится на сайте МИД.

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"Нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и ​​в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - сказал Лавров.

Кроме того, глава российского МИД назвал санкции капризами западных стран. И добавил, что наказывать кого-нибудь на современной международной арене неправильно, а Россию - глупо.

Соединенные Штаты еще на год продлили санкции против России из-за агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма. Об этом уже официально сообщили в Белом доме. Сохранятся полностью все ограничительные меры, утвержденные в предыдущие годы.

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