Россия будет поставлять вооружение в Беларусь

В Беларусь будут поставлять российское современное оружие. Фото: kremlin.ru

Россия будет поставлять в Беларусь современное российское вооружение.

Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая, пишет "СБ. Беларусь сегодня ".

По словам Лукашенко, одна из тем встречи с Путиным касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок вооружения в Беларусь. Деталями диктатор не поделился, но сообщил, что Минск еще должен определиться с российскими коллегами, что для современного вооружения прежде всего необходимо стране.

Лукашенко открестился от информации о том, что на встрече обсуждали создание российских военных баз в Беларуси.

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"Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создание каких-то баз - об этом даже речи не шло. И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем ли мы видеть активизацию в НАТО вплоть до военного конфликта - в течение суток - базы у нас, аэродромы и прочее определены - российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - заявил Лукашенко.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели встречу на яхте. Лукашенко и Путин якобы достигли договоренности об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города и окончательно решили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита.