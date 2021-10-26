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вторник, 26 октября 2021 17:19

Россия будет обжаловать решение суда по "скифскому золоту"

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Россия будет обжаловать решение суда по &quot;скифскому золоту&quot;
На фото один из экспонатов выставки "Крым - золото и тайны Черного моря", которые могут вернуть в Украину. Фото: Дмитрий Клочко, Музей исторических драгоценностей Украины

Решение нидерландского суда по возвращению в Украину скифского золота в России считается политизированным. В ближайшее время его будут оспаривать.

Об этом заявил заместитель главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, пишет "Интерфакс".

"Вступление в силу этого решения означает грубое нарушение права народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию, гарантированное рядом международно-правовых актов. Возвращение коллекции в Украину противоречит базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с местностью, откуда они произошли", - считает Молохов.

Однако в Кремле не упомянули, что экспонаты вывезли из Крыма до того, как полуостров аннексировала Россия.

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26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" Украине. Экспонаты будут хранить в Киеве.

Коллекция "скифского золота" – это 2 тыс. артефактов из четырех музеев Крыма. Их вывезли в 2014-м на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Это в основном археологические находки. Стоимость коллекции составляет около €10 млн.

Поскольку Нидерланды не признали остров российским, встал вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота". Точку в деле поставили после семи лет его рассмотрения.

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Дата
26
октября

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