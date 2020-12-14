Россия бьет рекорды по количеству инфицированных Covid-19

Россия оказалась на втором месте в мире по распространению коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, 13 декабря. Фото: pixabay.com

Россия оказалась на втором месте в мире по распространению коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, 13 декабря. Там заболели 28 080 человек.

На первом месте по количеству Covid-19 оказались США. После России - Индия, Турция и Бразилия. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

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В Европе больше всего больных вчера зарегистрировали в Великобритании, Италии, Германии, Франции и Нидерландах. Украина в этом списке находится на 7-м месте.

Возглавляют мировой рейтинг по количеству случаев коронавируса США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Президент РФ Владимир Путин распорядился массово вакцинировать граждан российским препаратом. Вакцинировать планируют прежде всего учителей и врачей, поскольку они входят в группу риска. Делать прививки планируют бесплатно и добровольно. Путин заявил, что медицинская сеть готова к такой вакцинации.