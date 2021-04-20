"Россия - агрессор". В США резко отреагировали на лживые обвинения со стороны РФ

США прямо заявили об агрессии России. Фото: Reuters

США считают действия России агрессивными из-за наращивания военных сил на границе с Украиной.

"Итак, позвольте мне быть четким: Россия - агрессор", - заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, передает Укринформ.

Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" риторикой Российской Федерации, направленной против Украины. По словам Прайса, не существует никаких признаков того, что Украина делает провокации чтобы усилить напряжение, - как об этом заявляют в Кремле.

"Что мы действительно видим - это российскую кампанию дезинформации, созданную для фальшивых обвинений Украины за то, что делает сам Кремль", - отметил Прайс.

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Он напомнил, что эта тема была одной из главных в ходе дискуссий в Брюсселе на прошлой неделе, где находился с визитом госсекретарь Блинкен. Кроме того, этот вопрос остается актуальным и в других международных переговорах главы Госдепартамента США.

К тому же Североатлантический альянс твердо и единодушно подтвердил, что продолжает стоять вместе с Украиной, которая является одним из ключевых партнеров НАТО в регионе, напомнил официальный представитель Госдепа.

Россия продолжает скопления ударных военных подразделений вблизи границ Украины. В то же время в официальных российских СМИ ведется кампания лжи и провокаций с целью дискредитации Украины и оправдания военного вмешательства России под предлогом "защиты русскоязычного населения".