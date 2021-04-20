"Россия - агрессор". В США резко отреагировали на лживые обвинения со стороны РФ

 
Ексклюзивы
1/5
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
В процедуре вакцинации от коронавируса задействованы коррупционные схемы: правозащитница
Просмотров: 450
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 171
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 297
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2151
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12438
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 927
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 477
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1161
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
6
5
6
3
10
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald&#039;s
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Видео
Все видео
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 297
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 666
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 12438
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 396
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 927
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 369
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
вторник, 20 апреля 2021 23:37

"Россия - агрессор". В США резко отреагировали на лживые обвинения со стороны РФ

  Комментировать
&quot;Россия - агрессор&quot;. В США резко отреагировали на лживые обвинения со стороны РФ
США прямо заявили об агрессии России. Фото: Reuters

США считают действия России агрессивными из-за наращивания военных сил на границе с Украиной.

"Итак, позвольте мне быть четким: Россия - агрессор", - заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, передает Укринформ.

Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" риторикой Российской Федерации, направленной против Украины. По словам Прайса, не существует никаких признаков того, что Украина делает провокации чтобы усилить напряжение, - как об этом заявляют в Кремле.

"Что мы действительно видим - это российскую кампанию дезинформации, созданную для фальшивых обвинений Украины за то, что делает сам Кремль", - отметил Прайс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам

Он напомнил, что эта тема была одной из главных в ходе дискуссий в Брюсселе на прошлой неделе, где находился с визитом госсекретарь Блинкен. Кроме того, этот вопрос остается актуальным и в других международных переговорах главы Госдепартамента США.

К тому же Североатлантический альянс твердо и единодушно подтвердил, что продолжает стоять вместе с Украиной, которая является одним из ключевых партнеров НАТО в регионе, напомнил официальный представитель Госдепа.

Россия продолжает скопления ударных военных подразделений вблизи границ Украины.

В то же время в официальных российских СМИ ведется кампания лжи и провокаций с целью дискредитации Украины и оправдания военного вмешательства России под предлогом "защиты русскоязычного населения".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Россия - агрессор". В США резко отреагировали на лживые обвинения со стороны РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 21528
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 14924
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 6 Просмотров: 12438
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
Астрологиня назвала знаки, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 4896
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
11
 Просмотров: 4833
Мир
Госдеп США не рекомендует ехать в Украину
Госдеп США не рекомендует ехать в Украину Просмотров: 252
Моргенштерн признался, что боится ехать в Украину
Моргенштерн признался, что боится ехать в Украину Просмотров: 414
Черногория сняла все ограничения с украинских туристов
Черногория сняла все ограничения с украинских туристов Просмотров: 216
В США может появиться новый штат
В США может появиться новый штат Просмотров: 855
Стало известно, где держат Навального
Стало известно, где держат Навального Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
Россия просит помилования у всего мира
3
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
2
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
1
Ракета врезалась в жилой дом
1
Пасха может активизировать обмен пленными на Донбассе - Мендель
Голосов: 247
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть