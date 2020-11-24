Российскую вакцину от коронавируса хотят изготавливать в Венгрии

Венгрия начала тестировать российскую вакцину от коронавируса. Фото: www.finam.ru

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия работает над испытанием российской вакцины против коронавируса Sputnik V.

10 начальных доз препарата протестуют на безопасность и эффективность, сообщил министр.

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По словам Сийярто, между Россией и Венгрией ведутся переговоры по изготовлению российской вакцины на венгерской территории.

Sputnik V уже использовали для лечения медицинских работников и других групп риска в России, хотя вакцина не прошла развернутых лекарственных испытаний. Препарат также еще не оценило Европейское агентство лекарственных средств.

Недавно анестезиолог Сергей Дубров предупредил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может быть смертельно опасной.