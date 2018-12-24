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понедельник, 24 декабря 2018 16:34

Российскому активисту дали 3 года тюрьмы за возможное участие в "Правом секторе"

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Российскому активисту дали 3 года тюрьмы за возможное участие в &quot;Правом секторе&quot;
Бахолдину дали 3 года и 6 месяцев. Фото: twitter

Нагатинский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционному активисту Денису Бахолдину.

Суд признал мужчину виновным в участии в организации "Правый сектор", которая признана в России экстремистской, сообщила адвокат Светлана Сидоркина в Facebook. Бахолдин обвинения отвергает.

Россиянину назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 6 месяцев.

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36-летний общественный активист из Москвы Денис Бахолдин принимал активное участие в уличной кампании в поддержку Украины, а в конце 2014-го года уехал жить в Киев. Почти через три года - в марте 2017-го – власти РФ задержали Бахолдина на границе, когда он ехал из Киева к родителям в Москву.

Прокуроры требовали лишения свободы на 5 лет. В России и Украине проходят акции в поддержку активиста.

Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор фигурантам первого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Рустема Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Энвера Мамутова - до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, было максимально возможным сроком.

radiosvoboda
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