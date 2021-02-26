Российским дипломатам пришлось ехать домой с КНДР на самодельной дрезине

Северная Корея стала еще более закрытой из-за пандемии коронавируса и несколько месяцев не пропускает через границу любые грузы и пассажирские рейсы. Именно поэтому группа российских дипломатов возвращалась домой в условиях запрета пользования общественным транспортом.

Поэтому россияне пересекли границу на ручной дрезине, пишет Meduza.

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Автор: @MID_Russia Российские дипломаты переезжали границу КНДР и России на ручной дрезине.

В феврале 8 сотрудников посольства России в КНДР сначала ехали 32 ч. из Пхеньяна на поезде, 2 ч. на автобусе в ближайший к границе населенный пункт.

Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная, по которой проходит единственный мост - железнодорожный. Для пересечения моста использовали ручную дрезину.

Дипломатам пришлось работать руками, чтобы переехать мост. На родине россиян встретили сотрудники МИД, посадили на автобус и отвезли в ближайший аэропорт.

Автор: @MID_Russia Российские дипломаты переезжали границу КНДР и России на ручной дрезине.

Уроженку России, которой удалось убедить гламурную тусовку Нью-Йорка в своей принадлежности к семье немецкого нефтяного магната, 12 февраля выпустили из американской тюрьмы.