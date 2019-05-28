В России школьник напал на 12-летнюю девочку. Фото: apostrophe.ua

В России 7-классник напал на 12-летнюю девочку и бросил в школу "коктейль Молотова".

Инцидент произошел в школе №4 города Вольска. Школьник пришел на экзамен с математики с рюкзаком, в котором лежало холодное оружие. Мальчик принес с собой топор. Ударил 12-летнюю девочку по голове и скрылся. Пострадавшего ребенка госпитализировали, сообщает Апостроф.

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"Подросток поднялся на 2 этаж учебного заведения, отправился в кабинет бывшего классного руководителя. Там в этот момент проходил урок математики. Данила метнул "коктейль Молотова", бутылка попала в батарею, загорелся пол и занавески. На шум выглянул учитель из соседнего класса. Даниил как раз собирался пройти туда со второй, уже зажженной бутылкой. Педагог успел вовремя закрыть дверь и коктейль разбился об нее, не попав в класс. Тогда мальчик бросился по коридору, выбежал на лестницу, где ему и встретилась 12-летняя ученица 6 класса. Он ударил ее топором. Сейчас девочка в больнице с травмой головы", - сообщают российские СМИ.

Сейчас школьника задержала полиция. Информацию подтвердили в Минобразования Саратовской области. Как оказалось, подросток страдал от психических заболеваний и имел психические расстройства. Недавно его перевели на домашнее обучение.

В сети появилось видео из освобожденного от армии Путина-Асада сирийского города Кафр-Набуда. На нем зафиксирована поврежденная техника и погибших во время битвы.