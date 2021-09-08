Российский министр погиб вместе с оператором пропагандистского канала

Погиб руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев. Фото: Reuters

На военных учениях в российском Норильске погиб руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций РФ 55-летний Евгений Зиничев.

Об этом сообщили в министерстве, пишут российские ЗМИ.

"При исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - прокомментировали в ведомстве.

Это произошло во время ведомственной съемки. Зиничев якобы пытался спасти оператора пропагандистского телеканала RT, который поскользнулся у края обрыва и упал. Руководитель МЧС бросился в воду, но разбился о выступ.

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Их экстренно госпитализировали на вертолете. Однако оба умерли, так и не попав в больницу.

Зиничев возглавлял министерство с 2018 года. Он в течение многих лет занимал высокие должности в российских спецслужбах и руководстве ФСБ.

Российского пропагандиста Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом. Он в состоянии средней тяжести. Болезнь у Киселева началась с сухого кашля, повышенной температуры и недостатка воздуха. Он работал, пока у него не развилась двусторонняя пневмония.