Российский корабль сел на мель у Британии

Российский сухогруз сел на мель у берегов Великобритания.

ЧП произошло утром во вторник, 18 декабря, около 5.40. Российский сухогруз "Кузьма Минин" сел на мель у британского побережья Корнуоллар, сообщает ВВС.

После инцидента район вокруг места происшествия оцепила береговая охрана. У 180-метрового судна произошел крен около 5 градусов.

На судне находились 18 российских моряков, груза на борту не было. Для того, чтобы с началом прилива корабль сошел с мели, к нему пришвартовали британские буксиры.

Сухогруз снялся с мели около 14:00 по местному времени.

And she's off.. after a massive effort from the tugs the #KuzmaMinin is heading out into #Falmouth Bay pic.twitter.com/u8TURMefih