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вторник, 18 декабря 2018 22:44

Российский корабль сел на мель у Британии

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Российский корабль сел на мель у Британии
Британцы были вынуждены вытаскивать корабль. Фото: Twitter

Российский сухогруз сел на мель у берегов Великобритания.

ЧП произошло утром во вторник, 18 декабря, около 5.40. Российский сухогруз "Кузьма Минин" сел на мель у британского побережья Корнуоллар, сообщает ВВС.

После инцидента район вокруг места происшествия оцепила береговая охрана. У 180-метрового судна произошел крен около 5 градусов.

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На судне находились 18 российских моряков, груза на борту не было. Для того, чтобы с началом прилива корабль сошел с мели, к нему пришвартовали британские буксиры.

Сухогруз снялся с мели около 14:00 по местному времени.

Египет заключил соглашение с США о покупке военных вертолетов и запасных частей, сославшись на техническую негодность российских аналогов.

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