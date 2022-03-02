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среда, 02 марта 2022 22:13

Российский бизнесмен обещает деньги за голову Путина - сума внушительная

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Российский бизнесмен обещает деньги за голову Путина - сума внушительная
Убийство или задержание Владимира Путина российский бизнесмен оценил в $1 млн. Фото: ТАСС

Российский бизнесмен 55-летний Александр Конанихин пообещал вознаграждение в $1 млн за главу президента-агрессора Владимира Путина.

Деньги получит тот, кто арестует диктатора или уничтожит, написал Конанихин в Facebook.

Такую сумму предприниматель обещает "офицеру или офицерам, которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника в соответствии с российским и международным законодательством".

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"Путин не президент России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву жилых домов в России, а затем нарушил конституцию, упразднив свободные выборы и убив своих оппонентов", - написал он.

"Как этнический россиянин и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать оказывать помощь Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинской орды", - добавил Конанихин.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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