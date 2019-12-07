Российский адвокат перечислил деньги на счет ВСУ

Адвокат Илья Новиков (справа) сфотографировался с блогером Егором Жуковым, которого защищал в московском суде. www.facebook.com

Почти 38 тыс. грн перечислил на поддержка ВСУ российский адвокат Илья Новиков. Сделал это 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины.

"Меня сегодня весь день спрашивают о приговоре в 3 года условно Егору Жукову за" призывы к экстремизму ", и как я к этому отношусь. До приговора понятно как, он неправосудный и подлый, как и все приговоры по московскому деле. Условный срок - облегчение для семьи Егора, но если кто считает, что за него мы должны испытывать благодарность и радоваться, то вы там больные ублюдки, конечно.

Рубль, который я получу за защиту Егора, я передам на поддержку ЗСУ. И еще 99999 от себя, потому что как раз 6 декабря - их праздник. И вы можете присоединиться. Линия защиты, она не только в суде ", - написал Илья Новиков в своей Facebook.

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21-летнего Егора Жукову, студента Высшей школы экономики судили в Москве за публикации в интернете 2017-го роликов о методах мирного протеста. Обвиняли в публичных призывах к экстремизму. Прокурор просил четыре года колонии. Занимался защитой Жукова Илья Новиков. Адвокат был в команде защитников украинского летчицы Надежды Савченко. При работе с этим делом, менее чем за 2 года выучил украинский язык. Представляет интересы украинских политзаключенных в России, в частности Николая Карпюка, Станислава Клиха, Алексея Чирния, Валентина Выговского и Игоря Кияшко. Его клиентом был капитан катера "Бердянск", захваченого в Керченском проливе, Роман Мокряк.