Российские войска на украинских границах не должны никого беспокоить - Песков

Песков заявил, что не нужно переживать из-за российских войск на украинских границах. Фото: gazeta.ru

Переброска российских войск к границе Украины якобы "ни для кого не представляет никакой угрозы".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 1 апреля, пишет Интерфакс.

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"Российская Федерация перемещает войска на своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить. Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран. Это все обязывает быть начеку", - утверждал правая рука Владимира Путина.

В Пентагоне обеспокоены маневрами войск России. В США уверены, что речь идет не об учебных маневрах.

Соединенные Штаты обеспокоены обострением ситуации на Донбассе - последними нарушениями Россией режима прекращения огня и передвижением российских войск у границы с Украиной.