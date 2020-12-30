Российские ученые опять уверяют, что создали лекарства от коронавируса

В России утверждают, что создали "антидот" от коронавируса. Фото: fireman.club

Российские ученые разработали "антидот" от коронавируса, который не имеет аналогов в мире.

Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, уникальная разработка прошла этап исследований и показала эффективность в 99%.

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"Это 1-й этиотропный препарат, воздействующий непосредственно на вирус. Фактически это антидот от коронавирусной инфекции", - заявила она.

По мнению Скворцовой, если этот "антидот" окажется эффективным на практике, то он станет 1-м препаратом прямого действия на вирус.

Более половины жителей России не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной Sputnik V. Согласно опросу "Левада-центра", 58% россиян не хотят вакцинироваться российским препаратом.