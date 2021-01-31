Российские силовики отпустили жену Навального

Юлию Навальную отпустили. Фото: Instagram

В России освободили жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию.

Ранее ее задержали на акции протеста в Москве. Об этом сообщает адвокат Навальной Светлана Давыдкова.

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"Юлию стремительно отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Завтра судебное заседание в Щербинском суде в 10:00 мск (9:00 по времени Киева)", - сказала адвокат.

Во время воскресных митингов в разных городах России задержали более 3 тыс. человек. Больше всего задержанных в Москве - 933. Далее идет Санкт-Петербург (591), Красноярск и Владивосток. Среди задержанных и соратник Алексея Навального - глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.