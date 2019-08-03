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суббота, 03 августа 2019 13:22

Российские шаманы будут бороться с лесными пожарами

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Российские шаманы будут бороться с лесными пожарами
Шаманы проведут ритуал вызова дождя. Фото: "Ракурс"

Российские шаманы проведут ритуал вызова дождя.

Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, сообщил ТАСС председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тенгер" Баир Цирендоржиев.

"Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", - сказал Цирендоржиев.

По данным ФГУ "Авиалесоохрана" на утро среды, в России тушат 147 лесных пожаров на общей площади более 100 тыс. га. Значительные площади леса охвачены огнем в отдаленной местности, где возгорания не тушат. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири - на территории Иркутской области и Красноярского края.

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"На Ольхоне 4 августа соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", - сказал Цирендоржиев.

Буддистские священнослужители-ламы заявили, что готовы сделать обряды вызова дождей на горящую Тайгу. Добавили, что для этого им нужны точные координаты пожаров.

Глобальная онлайн-платформа Global Forest Watch исследует состояние лесов на планете. С 15 по 22 июля она зарегистрировала в России 178 484 ячеек возгораний.

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Дата
03
августа

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