Российские разведчики распространяли фейки о коронавирусе

Фейки о коронавирусе распространяют два россиянина, занимавшие в разведке высокие должности. Фото: pixabay

Фейки о коронавирусе распространяют люди, которые работали в российской разведке.

Они ориентированы на американскую аудиторию перед приближением выборов президента, сообщило агентство Associated Press.

По информации некоторых чиновников, фейковые сообщения появляются на 3 англоязычных сайтах. Там опубликовали около 150 статей, которые вызывают тревогу, в период между концом мая и началом июля. Они касались реакции на пандемию коронавируса и/или поддерживали Россию, или очерняли США.

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Фейки о коронавирусе распространяют 2 россиянина, занимавшие в разведке высокие должности.

Собеседники агентства также назвали сайт, зарегистрированный в России, который использовал пандемию для продвижения антизападных настроений и распространял недостоверные данные. Это агентство InfoRos.ru, которое также управляет сайтами Infobrics.org и OneWorld.press. Его публикации часто носят антиамериканский характер и активно распространяются через другие сайты для того, чтобы скрыть оригинальный источник информации и повысить ее легитимность.

По информации источников АР, 2 человека, которые управляют InfoRos.ru - Денис Тюрин и Александр Старинский - ранее работали в разведке. Собеседники издания не связали непосредственно вероятное распространение фейков и президентские выборы в ноябре, однако вспоминают, что некоторые публикации оговаривали соперника Трампа, демократа Джо Байдена.

За полгода СБУ нейтрализовала 300 кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, к ним были причастны порядка 20 хакерских группировок, которые также разоблачены и обезврежены спецслужбой. Значительную часть хакеров контролировали из России.