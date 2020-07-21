СБУ фиксирует четкий "российский след" в кибератаках на Украину

Значительная часть хакеров, осуществляющих кибератаки на Украину, контролируется из РФ. Фото: ssu.gov.ua

За полгода СБУ нейтрализовала 300 кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к ним были причастны порядка 20 хакерских группировок, которые также разоблачены и обезврежены спецслужбой.

Значительную часть хакеров контролировали из России. Их целью было нанесение вреда украинским государственным органам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Также СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования террористической организации ЛНР через системы электронных платежей. Группа граждан на оккупированной части Луганщины под кураторством так называемого МГБ ЛНР и ФСБ РФ создала псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Оно обеспечивало проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций, денежных переводов через международные платежные системы, обращение электронных средств в запрещенных Украиной ресурсах.

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Кроме того, пресечена противоправная деятельность организованной группы жителей Киева и Житомира, которые с помощью программного обеспечения осуществляли замену номеров и выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории так называемых ЛДНР и РФ за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

Также за этот период СБУ предотвратила кибератаку на Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Всего за полгода 2020-го разоблачены и прекращены 219 фактов противоправного использования электронных платежных систем и систем расчетов, "криптовалюты" и "криптовалютных технологий".

Начато 295 уголовных производств, в том числе 82 - за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, 17 человек привлечены к уголовной ответственности.

Прекращена деятельность 2,7 тыс. сообществ в соцсетях, 375 веб-ресурсов, 431 интернет-агитатора и 10 ботоферм, распространявших фейки и деструктивную информацию.

Большую роль для защиты национального информпространства сыграло продление санкций против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также продуктов "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус", отметили в СБУ.

15 июля убили старшего следователя по особо важным делам 2-го отдела 1-го управления предварительного расследования ГСУ СБУ Романа Закладного. Он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.