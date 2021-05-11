Российские хакеры причастны к кибератакам трубопровода - ФБР

Российские хакеры причастны к кибератакам на трубопровод США. Фото: depositphoto

Федеральное бюро расследований подтвердило информацию, что российские хакеры DarkSide совершили кибератаку на сеть Colonial Pipeline.

Об этом сообщило издание The Hill.

"ФБР подтверждает, что хакерская группа DarkSide несет ответственность за нападение на сеть Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами по расследованию", - говорится в заявлении ведомства.

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7 мая Colonial Pipeline остановила работу по транспортировке очищенного бензина и авиационного газа из Техаса в Нью-Йорк, чтобы избежать повреждений.

На следующий день Федеральное управление безопасности автотранспортных средств США объявило о чрезвычайной ситуации в 17 штатах и ​​Вашингтоне в связи с остановкой трубопровода, который поставляет на Восточное побережье около 45% топлива.

По словам хакеров, их интересуют только деньги, с политикой их ничего не связывает. Они якобы не ожидали остановки работы трубопровода.

10 мая Colonial Pipeline заявила, что намерена возобновить предоставление услуг до конца недели.

В 17 штатах Америки и в Вашингтоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабной хакерской атаки на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline.