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четверг, 10 июня 2021 05:16

Российские хакеры получили от крупнейшего производителя мяса $11 млн

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Российские хакеры получили от крупнейшего производителя мяса $11 млн
Хакеры получили почти $11 млн. Фото: Reuters

Крупнейший в мире производителя мяса JBS заплатил 11 млн долларов российским хакерам, которые провели атаку на системы корпорации.

На момент выплаты компания восстановила работу большей части своих предприятий, сообщается на сайте компании.

Подразделение компании JBS USA подтвердило, что заплатило выкуп в размере, эквивалентном 11 млн долларов, в ответ на преступную кибератаку.

В корпорации решили принять это непростое решение, "чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов".

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Американские полицейские вернули часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на трубопровод с топливом Colonial Pipeline.

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