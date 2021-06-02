Российские хакеры остановили работу мирового поставщика мясной продукции

Хакеры остановили работу крупного поставщика. Фото: Reuters

Один из крупнейших мировых поставщиков мясной продукции, американская компания JBS SA, остановила производство по всему миру из-за кибератаки, которую связывают с российскими хакерами.

"Кибератака на поставщика мяса JBS SA вызвала закрытие мясокомбинатов по всему миру и свела на нет пятую часть всего производства говядины в США", - сообщает Bloomberg.

В Белом доме подтвердили кибернападение на компанию JBS и заявили, что предложили помощь для решения проблемы.

"JBS проинформировала администрацию, что требование о выкупе исходила от преступной организации, которая, скорее всего, базируется в России", - сказала журналистам заместитель спикера администрации президента США

Вашингтон "контактирует непосредственно с российским правительством по этому вопросу с месседжем, что ответственные государства не скрывают преступников, требующих выкуп".

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Компания Microsoft заявила, что хакерская группировка, которая стояла за взломом системы SolarWinds, поступило атаки на 150 госведомств, институтов в США и 24 странах. После мощной хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline Байден издал указ об усилении кибербезопасности, который предусматривает взаимодействие правительственных структур и частного сектора.