Российские хакеры атаковали МИД европейского государства

Обнародовали масштабы кибератаки. Фото: DW

Российские хакеры атаковали электронные сети министерства иностранных дел Чехии.

Атаки на чешские МИД оказались гораздо масштабнее, чем считалось ранее, утверждают журналисты местного издания Respekt со ссылкой на "два независимых источника".

За два года до того, как российские хакеры пытались взломать сети чешского внешнеполитического ведомства в 2016 году, МИД атаковали хакеры из Китая.

Инциденты неоднократно обсуждали на Совете национальной безопасности с участием Кабмина, отдельных министров и спецслужб.

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Удалось выяснить, что китайские, а затем и российские хакеры пытались проникнуть в рабочую переписку чешских дипломатов. Неизвестно, что именно их интересовало.

В ближайшее время Великобритания объявит о создании отдельного военного подразделения численностью в 2 тыс. человек. Он будет заниматься наступательными операциями в киберпространстве против российских хакеров, исламских террористов и других противников.